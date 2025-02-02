TBMM’de Türkiye Adalet Akademisi Görüşmeleri

GENEL KURUL VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

TBMM’de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları, salı günü itibarıyla başlayacak. Genel Kurulda, “Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi”nin ilk 10 maddesi kabul edildikten sonra görüşmelere devam edilecek. Teklifin ikinci bölümündeki maddelere göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisi’ne öğretim elemanı olarak atanabilecek.

YENİ EĞİTİM KURULU VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Akademi bünyesinde bir Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulması planlanıyor. Bu merkezin yanı sıra, 18 kişiden oluşacak bir Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleme görevini üstlenecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara sunulacak eğitim ve öğretim programları ise ücretsiz olacak.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TEZKERESİ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurulda ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de görüşme gündeminde yer alıyor.