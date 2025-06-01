TBMM’De Yoğun Gündem Başlıyor

YENİ HAFTADA TEMPO ARTACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni haftada yoğun bir çalışma dönemi başlıyor. 3 Haziran Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Numan Kurtulmuş’un görev süresinin sona ermesi nedeniyle milletvekilleri yeni başkan için gizli oylama ile oy kullanacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Eğer üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu turda en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan olarak seçilmiş olacak.

YARGI PAKETİ GÖRÜŞMELERE AÇILACAK

Seçimlerin ardından Genel Kurulun, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanması planlanıyor. Bu teklif ile, suça teşebbüs eden failler için ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırları ile kasten yaralama ve tehdit suçuna dair hapis cezaları artırılacak.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YENİ ÖNLEMLER

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanan kişilere uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Hukuka aykırı davranışlarla kara ulaşım aracının hareketini engelleyen, durduran veya yer değiştiren kişiler için 1 yıldan 3 yıla kadar, hava ulaşım aracını durduran veya başka yere götüren kişilere ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

ENGELLİ MAHKUMLARA DESTEK

Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az ceza alan çocuk hükümlüler, ceza sürelerini doğrudan çocuk eğitimevlerinde geçirecek. Açık ceza infaz kurumunda ya da çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli bir hükümlünün, denetimli serbestlik tedbirinden faydalanabilmesi için, cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az onda birini cezaevinde geçirmiş olması gerekecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını idame ettiremeyen ve toplum güvenliği için tehlike oluşturmayanlar, cezalarını konutlarında çekebilecek. Teklifin Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak yasalaşması bekleniyor.

ZİRAİ DON OLAYI ARAŞTIRILACAK

Meclis’te komisyonlardaki çalışmalar devam edecek. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu da toplanarak, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’deki çalışma ziyaretlerini değerlendirecek.