TBMM’deki Cinsel Taciz Davasında Gelişmeler Devam Ediyor

TBMM’de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde stajını gerçekleştiren D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli Halil İ.G.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirterek, 4 Aralık 2022 tarihinde Ankara’daki bağlı emniyet birimine başvuruda bulundu. D.K.’nin bu şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA VE İDDİANAME

Soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdurun, TBMM’de staj yaptıkları dönemde Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından cinsel tacize maruz kaldığı dile getirildi. Bu kapsamda, söz konusu sanıklar hakkında, ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçlarından 16 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

TAHLİYE KARARI AÇIKLANDI

Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 Şubat’ta yapılan davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., ve Recep S. hakkında tahliye kararı verildi. Ancak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz ederek, dosyayı bir üst mahkemeye sevk etti.

BİR ÜST MAHKEME KARARI

Üst mahkeme, başsavcılığın itirazını değerlendirerek sanıkların yeniden tutuklanmasına hükmetti. Bu süreçte, sanıklardan Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S. tutuklanırken, firari durumdaki Halil İ.G. için yakalama kararı çıkarıldı.