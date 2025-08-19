TBMM Önünde Beyaz Toros Yangını. EMNİYET Açıklama Yaptı. Gözaltı Alındı

OLAYIN DETAYLARI

TBMM önünde bir beyaz toros aracın yakılması olayı yaşandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, aracın ateşe verilmesinin Mersin’de yaşayan, psikolojik sorunları olduğu belirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunan M.E.F adlı kişi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, olayla ilgili detaylı bir incelemenin başlatıldığı ifade edildi. Emniyet, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.