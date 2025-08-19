Gündem

TBMM Önünde Beyaz Toros Yangını. EMNİYET Açıklama Yaptı. Gözaltı Alındı

tbmm-onunde-beyaz-toros-yangini-emniyet-aciklama-yapti-gozalti-alindi

OLAYIN DETAYLARI

TBMM önünde bir beyaz toros aracın yakılması olayı yaşandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, aracın ateşe verilmesinin Mersin’de yaşayan, psikolojik sorunları olduğu belirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunan M.E.F adlı kişi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, olayla ilgili detaylı bir incelemenin başlatıldığı ifade edildi. Emniyet, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Taraflar Beyaz Saray’da görüşecekler

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski'nin zirvesi başladı. Trump, savaşın sona ermesi için mantıklı çözümler bulmaları gerektiğini ifade etti.
Ekonomi

TÜİK İstihdam Ve İşsizlik Verilerini Açıkladı

Yılın ikinci çeyreğine ait verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı 0.3 puan artarak %8.6'ya ulaştı. Erkeklerde %7.0, kadınlarda ise %11.6 olarak belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.