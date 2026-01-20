TBMM TSK Görev Süresini 1 Yıl Uzattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıklarındaki görev süresinin 1 yıl uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresini onayladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerede, söz konusu bölgelere yönelik deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadele alanında 2008 ve 2021 yılları arasındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına vurgu yapıldı. Ayrıca, TBMM’nin 10 Şubat 2009 tarihli kararına dayanarak başlatılan görevlendirmenin, son olarak 4 Şubat 2025’te bir yıl uzatıldığı ifade edildi.

DENİZ HAYDUTLUĞU VE TERÖRİZMLE MÜCADELE

Tezkerede, TSK deniz unsurlarının bölgedeki varlığı sayesinde Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin güvenliğinin sağlandığı, uluslararası deniz haydutluğu ve terörizmle mücadele harekâtlarına aktif olarak katkı sağlandığı ve insani yardım faaliyetlerine destek verildiği belirtildi. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin uluslararası iş birliğine verdiği önem vurgulanarak, BM, NATO, Avrupa Birliği ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatı bünyesinde yürütülen çalışmalara aktif katılım sağlandığı ifade edildi. Türkiye’nin ayrıca BMGK’nın 1851 sayılı kararı çerçevesinde kurulan Somali Açıklarında Deniz Haydutluğu ile Mücadele Temas Grubu’na kurucu üye olarak katıldığı hatırlatıldı. TSK deniz unsurlarının, 2009 ile 2016 yılları arasında NATO’nun Okyanus Kalkanı Harekatı’na ve 2009 yılından bu yana Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesindeki CTF-151 görev gücüne dönemsel olarak katıldığı kaydedildi. Türkiye’nin 2009-2025 döneminde CTF-151 Komutanlığı görevini 7 kez üstlendiği ve son olarak 24 Temmuz 2024’te devraldığı komutayı 22 Ocak 2025’te devrettiği bilgisi verildi.

SOMALİ’NİN TALEBİ ÜZERİNE

Tezkerede, Somali’nin talebi doğrultusunda BMGK’nın daha önceki kararlarının devam niteliği taşıdığı, 2022 sonrası için yeni bir karar alınmadığı, ancak Somali kara suları haricindeki bölgelerde uluslararası harekâtların devam ettiği ifade edildi. Bu kapsamda Avrupa Birliği’nin Atalanta Harekâtı’nın görev süresinin 28 Şubat 2027’ye kadar uzatıldığı ve Türkiye’nin de CTF-151 faaliyetlerine katılımını sürdürmeye devam ettiği aktarıldı. TBMM’nin 4 Şubat 2025 tarihli kararına göre mevcut görevlendirmenin 10 Şubat 2026’da sona ereceği belirtilirken, uluslararası barış ve istikrarın korunması, seyrüsefer emniyeti ile milli menfaatler nedeniyle sürenin 10 Şubat 2026’dan itibaren bir yıl daha uzatılmasına uygun görüldüğü duyuruldu.

DEM PARTİ “HAYIR” DEDİ

Tezkere, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol oyları ile kabul edilirken, DEM Parti “hayır” oyu verdi.