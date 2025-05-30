TBYD Başkanı, JTİ Sigara Zammı Duyurdu

TEKEL BİRLİĞİNDEN ZAM AÇIKLAMASI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak JTİ sigara grubuna zam geldiğini bildirdi. Dündar, “Diğer sigara gruplarına da zam yapılmasını bekliyoruz” diyerek, bu süreçte diğer firmaların da fiyat listesini güncellemelerini beklediklerini belirtti.

YENİ SİGARA FİYATLARI

30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren yeni fiyat listesine göre, JTİ grubundaki en yüksek fiyat 91 TL olarak belirlenirken, en düşük fiyat ise 75 TL oldu. Diğer sigara gruplarında da önümüzdeki günlerde fiyat artışlarının olabileceği öngörülüyor.