TCMB Anketi Sonuçları: Dolar ve Enflasyon Beklentileri Açıklandı

TCMB OCAK AYI ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcının katıldığı ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni kamuoyuyla paylaştı. Önceki ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artış beklentisi, bu anket dönemi itibarıyla yüzde 3,76 seviyesine yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,35’ten yüzde 23,23’e gerilemiş durumda.

DÖNEMSEL TÜFE BEKLENTİLERİ

TÜFE artış beklentileri, 12 ay sonrası için yüzde 23,35’ten yüzde 22,20’ye, 24 ay sonrası için de yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693 olarak belirlenirken, 12 ay sonrası için dolar/TL tahmini ise 51,8879 seviyesine ulaştı. Önceki anket döneminde 25,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı tahmini, bu dönemde 25,6 milyar dolara çıktı; gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 29,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Cari yıl için büyüme tahmini, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,9 seviyesinde sabit kalırken, gelecek yıl için bu oran yüzde 4,3 olarak belirlendi. TCMB’nin politika faizine yönelik gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 36,5, ikinci toplantıda ise bu oran yüzde 35,11, üçüncü toplantı içinse yüzde 33,80 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 26,96 seviyesine geriledi.