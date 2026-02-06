TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu’nu Tanıtacak

Başkan FATİH KARAHAN’LA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TCMB’nin yaptığı açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan, “Enflasyon Raporu 2026-I”nin tanıtımına yönelik olarak 12 Şubat Perşembe günü saat 10:30’da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi’nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

CANLI YAYINLA ULAŞILACAK

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan bu toplantı, TCMB’nin resmi internet sitesinin yanı sıra X sosyal medya platformu ve YouTube hesapları üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.