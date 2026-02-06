TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu’nu Tanıtacak

tcmb-baskani-fatih-karahan-enflasyon-raporu-nu-tanitacak

Başkan FATİH KARAHAN’LA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TCMB’nin yaptığı açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan, “Enflasyon Raporu 2026-I”nin tanıtımına yönelik olarak 12 Şubat Perşembe günü saat 10:30’da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi’nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

CANLI YAYINLA ULAŞILACAK

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan bu toplantı, TCMB’nin resmi internet sitesinin yanı sıra X sosyal medya platformu ve YouTube hesapları üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD Hazine Bakanı Bessent’ten İran Krizi Açıklamaları

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'daki kur krizi ve artan enflasyonun, Washington'un mali baskı politikalarının etkilerinden kaynaklandığını belirtti.
Gündem

Christian Atsu’nun Son Golü Depremin Sonrası Oldu

6 Şubat'ta gerçekleşen deprem sırasında Hatayspor-Kasımpaşa maçında son dakikada gol atan Christian Atsu, felakette hayatını kaybetti. Onun hatırası, attığı son golle yaşatılıyor.
Gündem

ABD’nin İran’daki Vatandaşlarına Acil Çıkış Uyarısı

ABD, İran'daki güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti ve Tahran Büyükelçiliği çıkış planı yapmalarını önerdi.
Gündem

Erzincan’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzincan'da 4,9 şiddetinde bir deprem kaydedildi.
Gündem

Antalya Turizminde Rekor Artış Kaydedildi

2026 Ocak ayında Antalya ve Gazipaşa havalimanları, tarihlerinin en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısını kaydetti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.