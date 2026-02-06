Antalya Turizminde Rekor Artış Kaydedildi

Antalya, geçtiğimiz yıl “Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen İlk 10 Şehri” listesine girdiği ve “Dünyanın En İyi 10 Destinasyonu” arasında yer aldığı başarılarıyla dikkat çekiyor. 2026 yılına hızlı bir başlangıç yapan şehir, ocak ayında 234 bin 37 turisti ağırlayarak tarihinin en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısını elde etti. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, 2025 yılında Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına direkt uluslararası uçuşlarla toplam 17 milyon 122 bin 548 turist gelerek önemli bir başarıya imza atmıştı.

2025’TE YILLIK TURİST REKORU

2025 yılında yıllık ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşanmış, direkt uçuşlarda yüzde 1,7, transfer yolcularda ise yüzde 27’lik bir artış kaydedilmiştir. 2026 yılının ilk ayındaki verilere göre Antalya, turizm tarihine damga vuran bir başka başarıya imza atarak yeni bir rekora ulaşmıştır.

ANTALYA’YA YÜZDE 1,3’LÜK ARTIŞLA HAVA YOLUYLA 234 BİN 37 TURİST GELDİ

2026 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,3’lük bir artışla Antalya’ya hava yoluyla 234 bin 37 turist gelmiştir. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısı olarak kaydedilmiştir. Önceki yıllarda ise Ocak 2025’te 231 bin, 2024’te 229 bin, 2023’te 220 bin, 2022’de ise 138 bin turist gelmişti.

GURBETÇİLER İLK SIRADA

Ziyaretçilerin milliyetlerine bakıldığında, ocak ayında gelenlerin 166 bini yabancı, 67 bini ise yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların sayısı, diğer ülkelerden gelen ziyaretçilerin önünde yer almaktadır.

RUSLAR VE ALMANLAR

Antalya’nın turizminde önemli bir paya sahip olan Rusya, ocak ayında en çok turist gönderen ülke olmuştur. Rusya’dan gelen turist sayısı yüzde 9’un üzerinde bir artışla 47 bin kişiye ulaşırken, ikinci sırada yer alan Almanya’dan ise 38 bine yakın turist gelmiştir. Rus turistler toplamda yüzde 28, Almanlar ise yüzde 22 paya sahip olmuştur.

YENİ İKİ ANA PAZAR

Rusya ve Almanya’nın ardından son yıllarda 1 ile 1,5 milyon turist sayısını aşan İngiltere ve Polonya, 2026 yılının Ocak ayında en fazla ziyaretçi gönderen ilk dört ülke arasında yer almıştır. İngiltere’den gelen turist sayısı yüzde 11 düşüşle 16 bin 230, Polonya’dan ise yüzde 13 artışla 11 bin 335 olmuştur.

EN ÇOK TURİST GELEN DİĞER ÜLKELER

Ayrıca, Ukrayna’dan gelen turist sayısı yüzde 4,5 artışla 6 bin 147, Kazakistan’dan ise yüzde 7 düşüşle 4 bin 658, Hollanda’dan yüzde 6 düşüşle 3 bin 145, Kırgızistan’dan yüzde 4 düşüşle 2 bin 452, Avusturya’dan yüzde 4 artışla 2 bin 386 olarak kaydedilmiştir. Diğer ülkeler arasında Belçika 1916, İsviçre 1895, Azerbaycan 1774, İsveç 1678, Romanya 1661, Fransa 1498, Özbekistan 1438, Danimarka 1298, KKTC 1223, Ürdün 1188, Finlandiya 1153 ve Çek Cumhuriyeti 1066 kişiyle listede yer almıştır.