Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco Transfer Sürecini Değerlendirdi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK’yı 3-1’lik skorla geçerek sahasında önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

TRANSFER PENCERESİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

“Forvet transferi yapılacak mı?” sorusunu yanıtlayan Tedesco, “Öncelikle forvet pozisyonunu ele almadan genel durumu incelememiz gerekiyor. Transfer penceresi bizim için oldukça olumlu geçti. Beklentimizin üzerinde transfer gerçekleştirdik. Beş yeni oyuncu kazandık ve onların kalitesi, insan olarak da oldukça önemli. Mert yeni bir oyuncu olarak geri döndü. Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Anthony Musaba ve Sidiki Cherif bu takıma katıldı. Cherif’in gelmesini çok istedik, çünkü onda büyük bir potansiyel görüyoruz. Aralık ayındaki dönem de çok farklı değildi. Youssef Afrika Kupası’na gitmişti. O dönemde Duran ve Talisca vardı. Transfer penceresinin yarın kapanıyor olması sebebiyle dikkatli olacağız. Transfer yapmak için acele etmeyeceğiz. Alınacak oyuncunun ihtiyaçlarımıza uygun olması lazım. Bir oyuncuyu alırken, ikna olmak gerekiyor. Talisca forvet olmamasına rağmen bugün iki gol attı” diye belirtti.

UEFA LİSTESİNE DAHİL OLMAYAN İSİMLER

Yeni transferler Mert Günok ve Anthony Musaba’nın UEFA liste dışı kalacağını bildiren Tedesco, “Oyuncuyla konuşarak kararımı ilettim. Elimizde beş oyuncu var ama sadece üç tanesini listeye ekleyebiliyoruz. Mert ve Musaba bu listenin dışında kalacak. Oyuncuya bu durumu açıkladım ve kendisi durumu olumlu karşıladı. Lig ve kupa maçlarında hazır olacağını söyledi. Bir teknik direktör olarak daha fazlasını isteyemezsiniz” dedi.

YENİ TRANSFERLERİN ÖNEMİ

Matteo Guendouzi ve N’Golo Kante’nin yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de önemli olduğunu vurgulayan Tedesco, “Fransa ile oynamanın her zaman zor olduğunu düşünüyorum. Bu zorluk sadece Matteo ve Kante’nin varlığıyla sınırlı değil; Mbappe, Barcola, Kolo Muani gibi zor savunulabilecek oyuncular da mevcut. Sürekli dikine oynamaya çalışıyorlar ve kontra baskı yapıyorlar. Aynı zamanda saha dışında da harika iki insana sahibiz. Matteo’yu daha önce tanıyordum, N’Golo ile bu sabah tanıştım. Tanıştığınız anda, onun iyi bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Onların burada olması sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu adına da çok iyi” şeklinde ifadelerde bulundu.

FRED’İN DURUMUNA DAİR GÖRÜŞLER

Fred’in takımdaki geleceği ile ilgili konuşurken, “Bu süreç onu çok etkiledi. Dün ve bugün konuştum. Bugün oynayacağını duyunca mutlu oldu. Zorlu bir durum aslında. Fred, takım arkadaşları ve çalışanlar tarafından çok seviliyor. Kendisi de takım arkadaşlarını, Fenerbahçe’yi ve İstanbul’u çok seviyor. İstanbul’da yaşamaktan konforlu hissediyorlar. Burada çocukları okula gidiyor, bu şehri seviyorlar. Takım arkadaşlarını ve çalıştığı teknik heyeti de seviyor. İnanılmaz bir antrenman sergiliyor. Oynamadığı bir dönem vardı ama pes etmedi. Her zaman pozitif kalmaya çalıştı ve takım arkadaşlarını motive etti. Bu süreç onu çok etkiledi. Bence bu süreç onun için doğru ve adil değil” ifadelerine yer verdi.

KUPA HEDEFİ

Domenico Tedesco, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Son 11 maçta 10 galibiyetimiz var. Bu tür maçlar tehlikeli olabiliyor. Kupa bizim için önemli. Yer aldığımız her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş’a son dakika golüyle kaybetmemiz, bir üst tura çıkmamız için sıkıntı yaratabiliyor. Gaziantep’te kazanabilecek kalitemiz var ve bunun için elimizden geleni yapacağız.”