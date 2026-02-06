Asrın Felaketinin Üzerinden Üç Yıl Geçti

Bugün, 6 Şubat 2023 tarihi, depreme maruz kalan veya etkilenmeyen herkesin yüreğini burkmakta. Asrın felaketinin üçüncü yılına dair veriler şu şekildedir:

DEPREM BÖLGESİNE YAPILAN YATIRIMLAR

– 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu.

– Yaklaşık 14 milyon yurttaş doğrudan etkilendi.

– Hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 537 olarak belirlendi.

– 107 bin 213 kişi yaralandı.

– Depremden etkilenen illerde 433 bin 667 konut ve 21 bin 690 iş yeri tamamlandı.

– 120 bin kilometrekarelik bir alan bu felaketten etkilendi.

– Ayrıca, depremin ardından bölgeye 3 yılda toplam 3,6 trilyon TL yatırım yapıldı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALANLAR

Müdahale süreçlerinde görev alan personel ve araç sayıları ise şöyle:

– 20 bin araç ve ağır iş makinesi,

– 141 helikopter, 182 uçak, 23 gemi,

– Toplamda 650 bin kişilik bir personel gücü.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER

Depremden zarar gören iller arasında: Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve Diyarbakır yer almakta.