Asrın Felaketinin Üzerinden Üç Yıl Geçti

Bugün, 6 Şubat 2023 tarihi, depreme maruz kalan veya etkilenmeyen herkesin yüreğini burkmakta. Asrın felaketinin üçüncü yılına dair veriler şu şekildedir:

DEPREM BÖLGESİNE YAPILAN YATIRIMLAR

– 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu.
– Yaklaşık 14 milyon yurttaş doğrudan etkilendi.
– Hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 537 olarak belirlendi.
– 107 bin 213 kişi yaralandı.
– Depremden etkilenen illerde 433 bin 667 konut ve 21 bin 690 iş yeri tamamlandı.
– 120 bin kilometrekarelik bir alan bu felaketten etkilendi.
– Ayrıca, depremin ardından bölgeye 3 yılda toplam 3,6 trilyon TL yatırım yapıldı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALANLAR

Müdahale süreçlerinde görev alan personel ve araç sayıları ise şöyle:
– 20 bin araç ve ağır iş makinesi,
– 141 helikopter, 182 uçak, 23 gemi,
– Toplamda 650 bin kişilik bir personel gücü.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER

Depremden zarar gören iller arasında: Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve Diyarbakır yer almakta.

