TCMB Başkanı Şoklara Karşı Süreci Koruyoruz

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyondaki gerilemenin yaygın bir biçimde sürdüğünü, talepteki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin bu durumu desteklediğini açıkladı. Temmuz ayındaki geçici artışa rağmen yıl sonu hedefinin korunması gerektiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak, Ankara’da düzenlenen bir sunumda para politikası ve makroekonomik görünüm ile ilgili bilgiler verdi. Dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirten Karahan, bu süreci bozacak şoklara izin vermediklerini ifade etti.

TOPLUMSAL REFHA KATKI

Ankara Sanayi Odası’nda yapılan sunumda Karahan, “Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz. Enflasyonda düşüş genele yayılarak devam etmektedir” dedi. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla toplumsal refaha önemli katkılar sunacaklarını belirtti. Fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini aktaran Karahan, Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini, bu duruma kiralar ve eğitim giderlerinin sebep olduğunu bildirdi.

BAŞARILI BEKLENTİLER

Karahan, “Talepteki dengelenme, enflasyondaki düşüşe katkı vermektedir. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir” şeklinde açıklama yaptı. Sunum sırasında ekonomik büyümeye dair değerlendirmelerde de bulunan Karahan, ekonomideki büyümenin ılımlı bir şekilde devam ettiğini bildirdi. İstihdam artışının büyük ölçüde hizmet sektörü kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında olduğu ve Temmuz’daki karşılıksız çek oranının ise tarihsel ortalamaya yakın seviyede seyrettiğini belirtti. Karahan, konkordato talep eden firmaların ekonomideki payının görece düşük olduğunu da ifade etti.