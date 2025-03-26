TCMB’den Döviz Satışı Hamlesi

İBB SORUŞTURMASINA REAKSİYON VE DÖVİZ PAZARINA MÜDAHALE

İBB soruşturmasının neden olduğu piyasa dalgalanmaları üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasalarına hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Karahan’ın yatırımcılarla paylaştığı veriler doğrultusunda, döviz satışları şu şekilde gerçekleşti: 19 Mart Çarşamba günü 10 milyar dolar, 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar ve 22 Mart Cuma günü 12 milyar dolar. Toplamda, üç gün içerisinde 25 milyar dolarlık döviz satışı yapılması ile piyasada oluşan oynaklığın kontrol altına alınması amaçlandı. Karahan, bu rakamların piyasa verilerinden hesaplanabileceğini belirterek, “Piyasa zaten bu hesabı yapabiliyor” ifadelerini kullandı ve şeffaflık vurgusu yaptı.

DÖVİZ SATIŞLARI GEÇİCİ ÖNLEM OLARAK KABUL EDİLDİ

TCMB Başkanı, döviz satışlarının geçici bir önlem olduğunu ve piyasanın doğal işleyişine zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını dile getirdi. “Piyasa dostu adımlar atmaya devam ediyoruz” diyen Karahan, müdahalelerin amacının istikrarı sağlamak olduğunu ifade etti. Toplantıya katılan kaynaklar, bu açıklamaların yatırımcı güvenini pekiştirmeyi hedeflediğini aktardı.

DOLARİZASYONUN AZALMASI VE TL GETİRİSİNİN ETKİSİ

Yerli yatırımcıların döviz taleplerine ilişkin soruya karşılık veren Karahan, “Araştırmalarımız, döviz talebinin TL’nin getirisine ve piyasa dalgalanmalarına bağlı olduğunu gösteriyor. TL getirisi artınca dövize talep geriledi” şeklinde yanıt verdi. Bu açıklama, TCMB’nin faiz politikalarının döviz talebini kontrol altında tutmada etkili olduğu sonucunu ortaya koydu.

DEZENFLASYON POLİTİKASI VE ESNEKLİK VURGUSU

Karahan, TCMB’nin dezenflasyon politikasının kura bağlı olmadığını belirtti: “Reel efektif kura değil, arz-talep dengesine odaklanıyoruz.” Mart ayında döviz sepetinde meydana gelen yaklaşık yüzde 4’lük değer kaybının enflasyona etkisinin yüzde 30-40 civarında olabileceğini ifade etti. Bu oran, enflasyon hedefleri açısından piyasalar için kritik bir veri olarak dikkat çekiyor. Karahan, para politikasında esnek bir yaklaşım sergileyerek, “TCMB, toplantı bazlı kararlar alıyor ancak gerektiğinde ara toplantılar gündeme gelebilir” dedi. Bu açıklama, olağanüstü durumlarda hızlı müdahale olanağının mevcut olduğunu gösteriyor.

KÜRESEL YATIRIMCILARLA TOPLANTI

Citigroup ve Deutsche Bank ev sahipliğinde gerçekleştirilen telekonferansa, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Orta Doğu’dan portföy yöneticileri ile doğrudan yatırım temsilcileri katıldı. Bu toplantı, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirmek ve TCMB’nin piyasa ile iletişimini güçlendirmek adına değerli bir fırsat sundu.