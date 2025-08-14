TCMB Enflasyon Tahmini Açıklandı

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİLERİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen “Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Jeopolitik risklerin küresel ekonomi üzerinde etkili olmaya devam ettiğini vurgulayan Karahan, “Belirsizliğin son dönemde bir miktar azalması küresel görünümde bir miktar iyileşmeye neden oldu” diyerek, büyüme beklentilerinin hala ocak ayı değerlerinin altında seyrettiğini belirtiyor. Enerji emtia fiyatlarının jeopolitik koşullara paralel olarak bir miktar arttığını ifade eden Karahan, endüstriyel metal fiyatlarındaki artışın gümrük tarifelerinden kaynaklandığını ekliyor.

TALEP KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Sıkı para politikası ile talep kompozisyonunun daha dengeli hale geldiğini belirten Karahan, özel tüketimin büyümeye katkısının gerilediğini ve talep kompozisyonundaki normalleşmeyi çeyrek bazda inceleyerek gözlemlediklerini söylemektedir. Anket bazlı göstergelerin sanayide zayıflayan bir görünüme işaret ettiğini anlatan Karahan, sanayi üretiminin çeyrek dönem bazında sınırlı bir gerileme yaşadığını ifade ediyor. Yurt içi satışların sürdüğünü belirten Başkan, altın hariç perakende satışların ılımlı seyrini koruduğunu dile getiriyor.

Karahan, “Tüketici enflasyonu yüzde 33,5’e gerileyerek 42 puanlık önemli bir düşüş kaydetti” diyerek enflasyonun son üç ayda piyasa beklentilerinin altında gözlemlendiğini belirtiyor. Temel mal enflasyonundaki yükselmenin geçici olduğunu ifade eden Karahan, Ağustos öncü verilerinin ana eğilimde kademeli bir yavaşlamanın devamına işaret ettiğini söylüyor. Gıda grubunda zirai dona rağmen enflasyonda bir yavaşlama görüldüğünü dile getirirken, bazı bölgelerdeki kuraklığın gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırdığını kaydediyor.

ENFLASYON TAHAKKUKLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Kira enflasyonunun öngörülenden daha dirençli bir seyir izlediğini bildiren Karahan, kira enflasyonunun son gelişmelerde yüzde 4 olarak yatay bir seyir izlediğini aktarıyor. “Enflasyon beklentileri gerileme kaydetti” diyen Karahan, sıkı para politikasını sürdürmeye ve sonuçlarını da kademeli olarak almaya devam ettiklerini açıklıyor. Politika faizinin yüzde 43 düzeyine çekildiğini belirten Karahan, KKM’yi sona erdirmeyi planladıklarını vurguluyor.

SERMAYE GİRİŞLERİ VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

Mayıs itibarıyla Türkiye’ye yönelik sermaye girişlerinin yeniden başladığını duyuran Karahan, brüt rezervlerin 8 Ağustos’ta 174 milyar dolara çıktığını aktarıyor. Sıkı para politikasının risk ve oynaklık göstergelerinde iyileşmeye katkı sağladığını belirten Karahan, 2025 yılı sonunda enflasyon oranının yüzde 25-29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade ediyor. 2026 yılı sonu içinse enflasyonun yüzde 13-19 aralığında olması öngörülüyor.