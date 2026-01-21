TCMB Faiz Kararını Bugün Açıklıyor: Beklentiler Yüzde 36,5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2026 yılının ilk toplantısını Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün gerçekleştirecek. En son toplantısında Aralık 2025’te politika faizini yüzde 38’e çeken TCMB, bu toplantıda faiz oranında bir değişiklik yapmayı planlıyor.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Anketler doğrultusunda, Kurul’un bu toplantıda 150 baz puanlık bir indirim yaparak faizi yüzde 38’den 36,5’e çekmesi bekleniyor. 2026 yılında yapılacak toplam 8 toplantıda, saat 14.00’te açıklanacak olan karar büyük bir merakla bekleniyor.

EKONOMİST GÖRÜŞLERİ

Ocak ayı için düzenlenen beklenti anketine katılan 42 ekonomist, TCMB’nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5 seviyesine çekmesini öngörüyor. Ekonomistlerin üçü 100 baz puan, bir kişi ise 200 baz puan indirim olacağını tahmin ederken, genel beklentilerin medyanı da yine 150 baz puan indirilmesi yönünde oluştu.

YIL SONU İÇİN TAHMİNLER

Ekonomistler, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanını da yüzde 28 olarak belirledi. Bu durum yılın ilerleyen dönemlerinde izlenecek politika ve mevcut ekonomik verilere dayanarak yapılmış bir değerlendirme niteliği taşıyor.

KARARI ETKİLEYECEK FAKTÖRLER

Aynı zamanda, ocak ayındaki ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkileri de TCMB tarafından takip ediliyor. Kurul, 2026 yılı için belirlenen dezenflasyon patikasına sadık kalmayı planlıyor.

PİYASALARDA YÖNLENDİRME BEKLENTİSİ

Faiz kararının yanı sıra açıklanacak olan metindeki yönlendirmelerin de yatırımcılar açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. Özellikle likidite yönetimi, iç talep dengelenmesi ve hizmet enflasyonuyla ilgili yapılacak atıflar, ilerleyen süreçteki para politikası projeksiyonlarına ilişkin önemli ipuçları sağlayacak.

KÜRESEL GELİŞMELERİN TAKİBİ

TCMB’nin alacağı karar öncesi küresel merkez bankaları, özellikle ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın hamleleri Türkiye’ye yönelik sermaye akışları ve döviz kuru istikrarı açısından yakından takip ediliyor.

KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

2025 yılına ait faiz kararlarından bazıları aşağıda sıralanmıştır:

– 23 Ocak 2025: Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45’e düşürüldü.

– 6 Mart 2025: Politika faizi 250 baz puan daha düşürülerek yüzde 42,5’e çekildi.

– 20 Mart 2025: Faiz oranı yüzde 42,5’te sabit kaldı.

– 17 Nisan 2025: Politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46’ya yükseltildi.

– 19 Haziran 2025: Faiz oranı yine yüzde 46’da sabit tutuldu.

– 24 Temmuz 2025: Politika faizi, 300 baz puan indirilerek yüzde 43’e çekildi.

– 11 Eylül 2025: Faiz oranı yüzde 43’ten 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,5’e indirildi.

– 23 Ekim 2025: Politika faizi 100 baz puan düşürülerek yüzde 39,5’e indirilmiştir.

– 11 Aralık 2025: Kurul, politika faizini yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirmiştir.