Tcmb, Piyasa Beklentilerini Güncelledi: Yıl Sonu Dolar Yükseldi

AĞUSTOS AYI ANKETİ SONUÇLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ait piyasa katılımcıları anket sonuçlarını ilan etti. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 29,66 seviyesindeyken, bu anket döneminde hafif bir artışla yüzde 29,69’a ulaştı. Ancak, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi önceki yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki yüzde 17,08’den, bu anket döneminde yüzde 16,92 seviyesine düştü.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Yıl sonu döviz kuru beklentisine bakıldığında, katılımcılar önceki anket döneminde 43,72 TL olarak belirledikleri Dolar/TL oranını bu kez 43,96 TL olarak güncelledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de, önceki 47,70 TL seviyesinden yükselerek 48,36 TL’ye çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay 54 finansal ve 18 reel sektör katılımcısından oluşan toplam 72 kişiyle gerçekleştiriliyor.