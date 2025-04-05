Tcmb Raporuna Göre Hizmet Enflasyonu Düşüyor

ENFLASYONDA GIDA VE ALKOL-TÜTÜN GRUPLARINDA YÜKSELİŞ

Yıllık enflasyon genel olarak düşüş eğilimi gösterse de, gıda ve alkol-tütün gruplarında fiyat artışları dikkat çekiyor. Mart ayında öne çıkan gıda grubundaki yükseliş, özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklandı. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın yanı sıra, Ramazan etkisiyle et fiyatlarında da belirgin bir artış gözlendi.

ENERJİ FİYATLARINDA DENGELİ SEYİR

Enerji grubunda küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarını geriletti. Ancak şebeke suyu tarifelerindeki artış bu düşüşü dengelediği için enerji fiyatları genel olarak yatay bir seyir izledi.

TEMEL MAL GRUBUNDA KARIŞIK TABLO

Giyim ve ayakkabı sektöründeki sezon indirimleri fiyatları düşürürken, dayanıklı mallarda ılımlı artışlar devam etti. Diğer temel mallarda ise fiyat artışlarının bir miktar güçlendiği gözlemlendi.

HİZMETLER SEKTÖRÜNDE ENFLASYON YAVAŞLADI

Hizmetler sektöründe aylık enflasyon yavaşlama eğilimi gösterdi. Ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar gerilerken, kira enflasyonu hizmetler içinde en yüksek artışı sürdürdü. Eğitim, lokanta-otel ve haberleşme hizmetlerinde de enflasyon yavaşladı.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA ENERJİ ETKİSİ

Üretici fiyatlarındaki artış enerji grubunun etkisiyle zayıflarken, yıllık üretici enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Tütün ürünleri, metal cevherleri ve ağaç ürünleri fiyat artışlarıyla öne çıktı.

GIDA FİYATLARINDA BELİRGİN ARTIŞ

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda mart ayında yüzde 4,94’lük bir artış kaydedildi. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükseliş, olumsuz hava koşulları ve Ramazan etkisiyle taze meyve-sebze, kırmızı et ve yumurta fiyatlarını artırdı. Alkollü içecekler ve tütün grubunda ise vergi ve üretici kaynaklı artışlar dikkat çekti.

MEVSİMSEL VERİLER ENFLASYONDA YAVAŞLAMAYA İŞARET EDİYOR

Mevsimsel düzeltilmiş veriler, mart ayında enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama olduğunu gösteriyor. Gıda ve alkol-tütün-altın gruplarının enflasyona katkısı artarken, hizmet, temel mallar ve enerji gruplarının katkısı azaldı.