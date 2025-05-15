TCMB Rezervleri 144,3 Milyar Dolara Yükseldi

REZERVLER AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezervlerini duyurdu. Rezervlerin daha önceki rekor ölçümü 14 Şubat’ta 173 milyar 152 milyon dolar olarak belirlenmişti. Bugün yapılan açıklamayla brüt rezervlerin, son iki ayın ardından ilk kez yukarı yönlü hareket ettiği gözlemlendi.

Döviz Rezervleri Yükseldi

Döviz rezervleri, haftalık bazda yüzde 7,4 artışla 53,6 milyar dolara ulaştı. Bu artış döviz rezervlerinin değer kazanmasına katkı sağlıyor.

Altın Rezervleri ve Döviz Yükümlülükleri

Altın rezervleri de artış göstermesine rağmen, kısa vadeli döviz yükümlülükleri 121,5 milyar dolara çıktı. Bu durumda IMF rezerv pozisyonu ve SDR (özel çekme hakkı) toplamı ise yüzde 0,3 azalarak 7,6 milyar dolara indi.

Kısa Vadeli Döviz Yükümlülükleri Artıyor

Kısa vadeli döviz yükümlülükleri, kamu sektöründe yüzde 5,5 artışla 121,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu yükümlülüklerin 60,3 milyar doları önceden belirlenmiş, 61,2 milyar doları ise şarta bağlı yükümlülüklerden oluşuyor.

Yabancı Swap Yükümlülükleri

TCMB, toplam yabancı para swap yükümlülüklerinin haftalık bazda 19,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.