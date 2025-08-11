tcmb-rezervleri-174-4-milyar-dolar

REZERV RAKAMLARI AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv verilerini haftalık para ve banka istatistikleriyle birlikte perşembe günü saat 14.30’da resmi olarak açıklayacak. Ancak ForInvest’in TCMB verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar olan rezervler, 8 Ağustos haftasında yaklaşık 174,4 milyar dolara yükseldi.

ARTIŞ REKOR SEVİYEYİ GEÇTİ

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 8 Ağustos ile sona eren bir haftalık süreçte yaklaşık 5,4 milyar dolar daha artış göstererek rekor seviyeye ulaştı. Bu artış, rezervlerin en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında gördüğü 173,2 milyar dolar zirvesinin üzerine çıkarak yeni bir rekor elde etmesini sağladı.