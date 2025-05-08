Ekonomi

TCMB Rezervleri Açıkladı. Düşüş Var

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REZERVLERİN DURUMU

Ekonomi yönetiminin başarılı çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Buna göre, 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolar azalarak 57 milyar 577 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Nisan’da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Bu süreçte altın rezervleri de 845 milyon dolar düşüş göstererek 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara indi. Böylelikle Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara düştü.

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