TCMB Rezervleri Tarihi Zirveyi Gördü

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTMAKTADIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ

14 Şubat itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Şubat’ta 96 milyar 929 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELİYOR

Bu süreçte, altın rezervleri de 1 milyar 912 milyon dolar artış göstererek 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara yükseldi.

NET REZERVLERDE GÖZLEMLENEN İYİLEŞME

Geçtiğimiz hafta TCMB’nin net rezerv göstergelerinde önemli bir iyileşme kaydedildi. Net rezerv, 72,3 milyar dolardan 78,2 milyar dolara çıktı.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER REKOR KIRDI

14 Şubat haftasında swap hariç net rezerv, 71 milyar 498 milyon dolarla yeni bir rekor kırdı. Önceki hafta swap hariç net rezerv 65,1 milyar dolardı.

TCMB REZERVLERİ TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Swap hariç net rezervlerde daha önce kaydedilen en yüksek seviye, 2011 Mayıs’ında gerçekleşmişti. Böylelikle, tüm yükümlülüklerinden arındırılmış TCMB rezervleri tarihin en yüksek seviyesini görmüş oldu.