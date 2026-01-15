TCMB Toplam Rezervleri Tarihi Seviyeye Yaklaştı

tcmb-toplam-rezervleri-tarihi-seviyeye-yaklasti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Ocak haftasında 6,98 milyar dolarlık bir artışla 196,1 milyar dolara ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte, TCMB rezervleri 198,4 milyar doları bulan tarihi seviyesine bir adım daha yaklaşmış oldu.

BİR HAFTALIK ARTIŞ 6,9 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 9 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 985 milyon dolarlık bir yükseliş göstererek 196 milyar 75 milyon dolara çıktı.

BRÜT REZERVLER

9 Ocak itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 4 milyar 783 milyon dolarlık artışla 79 milyar 347 milyon dolara yükseldi. Önceki hafta, brüt döviz rezervleri 2 Ocak’ta 74 milyar 564 milyon dolarda bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu süreçte altın rezervleri de 2 milyar 202 milyon dolarlık bir artışla 114 milyar 526 milyon dolardan 116 milyar 728 milyon dolara ulaştı.

TOPLAM REZERVLERİ

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 985 milyon dolarlık artışla 189 milyar 90 milyon dolardan 196 milyar 75 milyon dolara yükselmiş oldu.

