Tcmb, Yurt Dışı Borçlanmalara Oran Artırdı

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTIRILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışından alınan kısa vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırma kararı aldı. Bu düzenleme kapsamında, Türk lirası cinsinden yurt dışı borçlanmalardaki zorunlu karşılık oranlarında güncellemeler yapıldı.

YENİ ORANLAR VE HEDEFLER

1 yıla kadar vadesi bulunan işlemler için geçerli olan yüzde 12’lik zorunlu karşılık oranı, vade bazlı olarak yukarı doğru güncellendi. TCMB’nin yayımladığı basın duyurusuna göre, “makro finansal istikrarın korunması ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla” bu adım atıldı. Türk lirası cinsinden yurt dışı repo işlemleri ve yurt dışından alınan kredilerde zorunlu karşılık oranı, 1 aya kadar vadelerde yüzde 18’e, 3 aya kadar vadelerde ise yüzde 14’e yükseltildi. Duyuruda, söz konusu düzenlemenin “kısa vadeli dış borçlanmayı sınırlayıcı ve finansal istikrarı destekleyici bir çerçevede” atıldığı belirtildi.