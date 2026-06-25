Ted Cruz’un Beyaz Saray Planları Gündemde

Ted Cruz, geçtiğimiz Pazartesi günü Güney Carolina’da bir destekçisinin evinde düzenlenen dondurma partisinden gazilere yönelik tanışma etkinliğine, şeriflerle yuvarlak masa toplantısından bunaltıcı sıcakta bir barbekü restoranında düzenlenen gece mitingine kadar yoğun bir program izledi. Bu program, on yıl önce aynı eyalette başkanlık kampanyası yürütürken izlediği tempoyu anımsatıyordu. Ancak Teksaslı senatör en azından şimdilik yeniden aday değil. Cruz, salı günü yapılan Cumhuriyetçi valilik ön seçimini kazanan eyalet Başsavcısı Alan Wilson için kampanya yürütmek üzere erken GOP ön seçim bölgesi Güney Carolina’ya gitmişti. Cumhuriyetçi Parti’de müttefiklerden rakiplere, eski destekçilerden potansiyel adaylara ve nihayetinde kaderini belirleyecek ön seçim seçmenlerine kadar neredeyse herkes hemfikir: Cruz, Başkan Donald Trump’ın sonunda kimi destekleyeceğine bakılmaksızın, Başkan Yardımcısı JD Vance ile yarışmak anlamına gelse bile bir sonraki başkanlık kampanyasının temelini atıyor.

TRUMP EKİBİNDEN CRUZ'A 2028 UYARISI

Cruz’un 2016 kampanyasının ulusal eş başkanı olan etkili muhafazakar isim Bob Vander Plaats, “Koşmazsa şaşırırım” dedi. Teksaslı senatör, hâlâ partinin en büyük bağışçılarıyla bağlantıları olan güçlü bir bağış toplayıcı. Wilson’ı ve Trump destekli rakiplerine karşı Gürcistan vali adayı Rick Jackson’ı başarıyla destekledi. Cumhuriyetçi siyasete yön veren yeni medya ekosisteminde de önemli bir takipçi kitlesi oluşturdu. Trump’ın en olası siyasi varisi Vance, Megyn Kelly’ye yaptığı açıklamada Cruz’un “açıkça aday olacağını” söyledi. Trump’ın yakın çevresinde, Cruz’un 2028 kampanyası neredeyse kesin görülüyor ve bu durum, başkanın MAGA hareketinin ve partinin geleceğini belirleme gücünü korumaya kararlı olan Beyaz Saray müttefiklerini rahatsız ediyor. Trump danışmanı Alex Bruesewitz, “Kimse onu ciddi bir rakip olarak görmüyor” dedi.

SENATÖRÜN İDEOLOJİK ÇİZGİSİ TEST EDİLECEK

Yeni bir Cruz kampanyası, Cumhuriyetçi Parti’de Trump öncesi ve sonrası GOP arasındaki ideolojik bölünmeyi dengeleyen birine yer olup olmadığını test edecek. Cruz Senato’da kendini güvenilir bir Beyaz Saray müttefiki olarak tanımlarken, Trump’ın tarife stratejisine şüpheyle yaklaştı, yönetimin ABC gece programı sunucusu Jimmy Kimmel’a yönelik hamlesini kamuoyunda sorguladı ve Silikon Vadisi liderleri başkanla ilişkilerini güçlendirirken büyük teknoloji şirketlerini eleştirmeye devam etti. En önemlisi, Cruz ABD-İran barış anlaşmasının en sesli Cumhuriyetçi eleştirmenlerinden biri haline geldi. Vance ise Tahran’la müzakerelerde ABD heyetine liderlik ediyor. Cruz geçen haftaki podcast yayınında İran müzakerelerini detaylıca ele alarak Trump’ın “çok kötü tavsiyeler” aldığını ve İran’a 300 milyar dolara kadar erişim sağlamanın “çok ciddi bir hata” olacağını söyledi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN DİNAMİKLER

Cruz, 2013’te Senato’ya muhafazakar bir isyancı olarak girmiş ve bu profili, 2016 başkanlık kampanyasında Iowa ön seçimlerini kazanarak Trump’ın adaylık yolculuğuna en ciddi tehdidi oluşturan bir harekete dönüştürmüştü. O dönem sert bir şekilde çatışmalarına rağmen ikili zamanla yakınlaştı. Cruz şimdi güçlü Senato Ticaret Komitesi’ne başkanlık ediyor ve kendisini Senato’daki “Trump’ın en güçlü müttefiki” olarak tanıtıyor. Eski destekçilerinden radyo programcısı Steve Deace, “On yıl aradan sonra çok şey değişti. Son sözü söyleyen ses Baş MAGA: Trump” dedi.

İSRAİL DESTEĞİ VE ANTİSEMİTİZM POLEMİĞİ

Cruz, ABD-İsrail ittifakının güçlü bir savunucusu olarak MAGA tabanındaki artan şüphecilikle karşı karşıya. GOP içinde antisemitizmle doğrudan mücadele etti ve Nick Fuentes ile Tucker Carlson gibi etkili isimleri bağnazlığa zemin hazırlamakla suçladı. Cruz, son Iowa ziyareti sırasında Carlson’u sağdaki antisemitizmi yayan “en tehlikeli kişi” olarak nitelendirdi. Carlson ise telefonda yaptığı açıklamada, “50 yıldır Ted Cruz’u seven ya da bir senatörün görevinin yabancı bir ülkeyi savunmak olduğunu kabul eden tek bir kişiyle tanışmadım” dedi.

WILSON DESTEĞİ GÜNEY CAROLINA'DA YANKI BULDU

Cruz’un Wilson’a verdiği destek, onu Güney Carolina’da Trump için siyasi bir fiyaskonun kilit figürü haline getirdi. Trump ön seçimde Vali Yardımcısı Pamela Evette’i desteklerken, Cruz Wilson’ı destekledi ve Cruz yanlısı bir süper PAC onun lehine televizyon reklamları yayınladı. Trump iki gün sonra her iki adayı da destekleyeceğini açıkladı. Cruz, Trump’la bu yarış nedeniyle herhangi bir gerginlik yaşadığını reddederek “Reklamların büyük çoğunluğunda anlaşıyoruz” dedi. Columbia’daki mitinge katılan 40 yaşındaki Wilson destekçisi Michael Alfaro, Cruz’un bu hamlesinin “burada hatırlanacağını” ve Teksaslı Cumhuriyetçi için bir “yol haritası” olabileceğini söyledi. “Çünkü başkanlığa aday olacak” diye ekledi.