Tedesco’dan Alanyaspor’a Galibiyet Üzerine Yorumlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının Alanyaspor’u 3-2 yenmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Tedesco, “Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya’ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım.” dedi.

DAHA İYİ OYNADIK

Tedesco, Alanyaspor’un baskı yapma kabiliyetinin yüksek olduğunu vurguladı ve “İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3’te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık.” ifadesini kullandı.

YİĞİT, FENERBAHÇE’NİN GELECEĞİ

İkinci yarıda risk alarak önde baskı yapmaya başladıklarını dile getiren Tedesco, “İlk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe’nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe’ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe’nin geleceği.” şeklinde sözlerini tamamladı.