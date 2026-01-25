Tedesco’dan Beraberlik Sonrası Değerlendirme Açıklamaları

Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli değerlendirmelerde bulundu.

BUGÜN ÇOK POZİSYON ÜRETTİK

Tedesco, “Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

SEZON HALA ÇOK UZUN

Teknik direktör ayrıca, “Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor.” diyerek takımının performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

