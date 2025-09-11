Tedesco’dan Fred’e Yeni Rol!

DOMEYİC TİDESCO DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör Domenico Tedesco, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından dün akşam Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ilk antrenmanına çıkıyor. 40 yaşındaki İtalyan teknik adam, takıma katılır katılmaz ilk kararlarını almaya başladı.

FRED’İN ROLÜ DEĞİŞİYOR

Tedesco’nun yaptığı ilk önemli değişiklik, Fred’in pozisyonu ile ilgili. Mourinho yönetiminde geride kullanılan ve performansı nedeniyle eleştirilen Brezilyalı orta saha oyuncusu için Tedesco, “Fred’i rakip kaleye daha yakın kullanacağım çünkü şut tehdidi olan bir futbolcu” diyerek hücum odaklı bir rol planladığını yönetime aktarıyor.

YÖNETİM KARARDAN MEMNUN

Fred’in önceki sezondaki performansından uzak bir görüntü sergilemesi sonucu bu değişiklik, yönetim tarafından olumlu bir gelişme olarak karşılanıyor. Tedesco’nun 4-2-3-1 formasyonunda Fred’i daha serbest ve ileri pozisyonda değerlendirmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR UMUTLU

Tedesco’nun hücum futboluna yönelik yaklaşımı, orta saha oyuncularının daha aktif ve üretken rol üstlenmelerini amaçlıyor. Fred’in yeni rolü, hem gol katkısı hem de oyun kurulumundaki sorumluluklarının artması anlamına geliyor.