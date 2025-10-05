Tedesco: “Kaybetmeyi Hak Ettik” Açıklaması

MAÇ SONU GÖRÜŞLERİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaştı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonunda oyuncu değişiklikleri ve maçın genel durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNİN NEDENİ

Teknik direktör Tedesco, devre arasında yaptığı 3 oyuncu değişikliğinin gerekçesini şöyle ifade etti: “Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey!”

PUANDAN DOLAYI MUTLU OLMALIYIZ

Tedesco, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek… Sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış olduğumuz puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!” dedi.

KAYBETMEYİ HAK ETTİK BUGÜN

Tedesco, “Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe’yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

BÖYLE 5 KERE OYNARSANIZ 4 KERE KAYBEDERSİNİZ

Maçın başlangıcını değerlendiren Tedesco, “Maça iyi bir başlangıç yapmıştık. İlk 20 dakikada maçı, stadyumu, rakibi, atmosferi kontrol ediyorduk. Sonra bir top kaybı, Samsunspor’un pozisyonu ve takım dağıldı. Sonra 15 top kaybı yaptık. Kendi kendimize yaptık bu top kayıplarını. Samsunspor’un o pozisyonundan sonra takım dağıldı. Topları kaybettik, kaybettik, kaybettik. Problem buydu. Defansif açıdan da yeterli gücümüz, şiddetimiz yoktu. 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor. Kaybedebilirdik. Böyle 5 kere oynarsanız 4 kere kaybedersiniz.” diyerek durumu özetledi.

GOL ATACAĞIMIZI HİSSETMEDİM

Tedesco, maç boyunca gol fırsatlarını değerlendiremediğini belirtti: “Orta yapma, şut atma fırsatımız vardı. Bir orta yapmak için 10 saniye beklerseniz rakip engeller. Daha hızlı, daha çabuk olmalıyız. Bu şekilde maçları kazanırsınız. 3. bölgede oyunu oynadık ama yetersizdi. Gol atabileceğimiz hissiyatını sahip değildim. Bunu geliştirmemiz gerekiyor.”

GALİBİYETİ HAK ETMEDİK

Maçtaki pozisyonlarla ilgili yorum yapan Tedesco, “Pozisyonları izleyemedim. Saha içinde de görmedim, ekibime bir şey söylüyordum, sırtım dönüktü. Hakemin temposu iyiydi, oyunun akmasına izin verdi. Kaybetmiş olsaydım Samsunspor’u tebrik edecektim. Hak etmişlerdi. Kaybetmedik. 2 zorlu galibiyet sonrası bu sonucu kabul etmek zor.” dedi.

TARAFTARLAR HAKLI

Son olarak taraftarlara yönelik görüşlerini paylaşan Tedesco, “Taraftarlar buraya geliyorlar, bilet ve forma alıyorlar. Onların her şeye hakkı var. Biz de bunu kabul etmeliyiz. Herkes bu maçı kazanmak istiyordu, futbolcular, teknik heyet, çalışanlar. Maçtan sonra hayal kırıklığı içinde bizi ıslıklamalarını normal karşılıyorum.” ifadelerini kullandı. Taraftarların desteklerinin önemine vurgu yaptı: “Bizim için gereken durumlarda itici güç oldu. Bu bizim için önemli.”