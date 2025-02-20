Tefeci Operasyonu: 32 Gözaltı, 42 Milyon TL Zarar

İSTANBUL’DA TEFECİLİK VE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tefecilik Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma başlattı. Bu çalışma, örgütlü tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin yüksek faizle borç verip bunun karşılığında mağdurlar adına çek ve senet düzenlediği belirlendi. Mağdurlara, borçlar ödenince söz konusu çek senetlerin iade edileceği bilgisi verildi.

MAĞDURLARIN ZARARI 42 MİLYON TL

Fakat şüphelilerin, borçlarını ödeyen kişilere çek ve senetleri iade etmediği, bunun yerine kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasa sürdükleri saptandı. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan bu şirketlerin çekleri tahsil etmesi sonucu, mağdurlar tüm mal varlıklarını kaybetti. Bu yöntemle mağdurların yaklaşık 42 milyon lira zarara uğradığı ortaya çıktı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE SERBEST BIRAKILMA

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleşen adreslerdeki aramalarda ise 65 milyon lira değerinde 99 çek, 2 av tüfeği, 11 tabanca, tapu senedi ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, kefaret ödeyerek adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.