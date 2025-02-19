Teğmenin İhraç Kararı Mahkemece İptal Edildi

IHRAÇ KARARININ İPTALİ

Geçtiğimiz yıl Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan “Atatürk” fotoğrafı ile ilgili tartışmada ihraç edilen teğmenlerden biri olan S.Ç, verilen ihraç kararının iptali için Erzurum 1. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan ihraç kararını oy birliğiyle iptal etti.

PAYLAŞIMIN KAMUSAL ALANDA YAYILMAMASI

Mahkeme gerekçesinde, “hizmete engel davranışlar” ifadesinin yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin itibarını zedeleyen eylemler için geçerli olabileceğine dikkat çekildi. Gerekçede, S.Ç’nin WhatsApp üzerinden yaptığı paylaşımların, askerlik mesleğiyle bağdaşmayan bir ciddiyetsizlik taşımasına rağmen yalnızca belirli bir arkadaş grubunda paylaşıldığı ve kamusal alanda yayılmadığı belirtildi. Paylaşımların siyasi bir amaç içerdiğine dair somut bir bilgi de bulunmadı.

SİYASİ YORUM YETERSİZLİĞİ

Mahkeme, S.Ç’nin paylaşımlarında siyasi içerik bulunmadığını ve bu nedenle uygulanan cezanın fiille orantısız olduğunu ifade etti. Disiplin hukukunda “tipiklik” koşulunun sağlanmadığını vurgulayan mahkeme, davacının başka bir disiplin cezasıyla da cezalandırılabileceğine değindi.

ATATÜRK FOTOĞRAFI TARTIŞMASININ ARKA PLANI

10 Kasım 2023’te gerçekleştirilen Atatürk’ü Anma Töreni’nde, “Atatürk fotoğrafı takmayan” bir teğmen ile buna tepki gösteren diğer teğmenler arasında yaşanan tartışma sonucunda, 7 teğmen hakkında soruşturma açıklanmıştı. Tartışmanın ardından Atatürk fotoğrafını takmayı reddeden teğmen ve destekçileri ile onlara karşı çıkanlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 18 Ocak 2024 tarihli kararı ile ihraç edilmişti. S.Ç’nin ihraç edilmesinin ana nedeni, tartışma sonrası yaptığı WhatsApp paylaşımı olmuştu.