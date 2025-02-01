Teğmenlerden İhraç Kararına: Vatan Sağ Olsun

KAHRANMALARIN YEMİN TÖRENİNDEN SONRA DISCIPLIN SORUŞTURMASI

Kara Harp Okulu’nun resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin ardından başlatılan disiplin soruşturmasında, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihracına karar verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır” ifadesi yer aldı.

TEĞMENLERDEN İLK TEPKİLER

Gazeteci Yıldız, sosyal medya üzerinden ihraç kararı verilen teğmenlerin ilk tepkilerini paylaştı. Yıldız’ın paylaşımında, “Teğmenlerden karara gelen ilk tepki: ‘Beklediğimiz şeydi. Vatan sağ olsun’ oldu” sözleri dikkat çekti.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI NEYİ KAPSAMIŞTI?

30 Ağustos 2024’te düzenlenen Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atması üzerine disiplin soruşturması başlatılmıştı. Bu süreçte 5 teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Ayrıca teğmenlerin tören sırasında yer alan alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı.