Teğmenlerin Kılıçlı Yemini: Disiplin Kararları Açıklandı

DİSİPLİN CEZALARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleriyle diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verildiğini duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni ardından kamuoyuna yansıyan görüntüler sebebiyle başlatılan idari ve disiplin soruşturmalarına ilişkin, “Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’na göre ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir” denildi. Açıklamanın devamında, “Önceliği müesses disiplinin muhafazası olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, disipline aykırı hiçbir eylem veya duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden şüphe duyulmamalıdır” ifadeleri yer aldı. Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreni sırasında yaşanan kılıçlı yemin nedeniyle 5 teğmen ve 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci 16 Ocak’da tamamlandı.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLANGICI

Soruşturmaya konu olay, 30 Ağustos’ta Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında meydana geldi. Törenin resmi kısmı bittikten sonra yeni mezun olan yüzlerce teğmen, törenin yapıldığı alanda bir araya geldi. Sonrasında kılıç çekerek yemin etti ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı. Bu slogan, sosyal medyada bazı kişiler tarafından oldukça beğenirken, diğerleri tarafından eleştirildi. Bu anların videolarının sosyal medya aracılığıyla yayılmasının ardından tepkiler başlamıştı. MSB, üzerine tartışmaların başlamasıyla, 5 Eylül’de konunun incelendiğini bildiren bir açıklama yaptı. Bakanlık kaynakları, “Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda tespit edilen unsurlara göre; disiplin mevzuatına uygun olarak kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül’de olayla ilgili bir açıklama yaptı ve “Bu mesele birkaç kendini bilmezin ortaya koyduğu bir karmaşaydı” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca şunları belirtti: “Bu işin içerisindekiler kimlerse, bunların hak ettikleri cezayı almasını sağlayacağız. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değildir. Savunma Bakanımız ve Savunma Üniversitemizin başındaki hocamızla bir araya geldik, görüşmelerimizi yaptık ve inşallah en kısa zamanda bu konuyu çözüme kavuşturacağız.” Teğmenlere inceleme başlatılmasından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milli Savunma Bakanlığı’nın kararına saygı duyuyorum” dedi. CHP lideri Özgür Özel, 16 Kasım tarihinde yaptığı paylaşımda, “Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir” mesajını iletti. Zafer Partisi ise teğmenler hakkında soruşturma açılmasının “hukuki hiçbir dayanağının bulunmadığını” ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 18 Kasım’da basına yaptıkları açıklamada, “Organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin” Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini belirtti. İlk bilgilere göre disipline sevk edilenler arasında alternatif yemin törenini düzenleyen teğmenlerin yanı sıra bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de yer aldığı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, işlem yapılan personel sayısının 10’un altında olduğunu ifade etti. Soruşturmanın metnin içeriği ve atılan slogan ile ilgili olmadığını vurgulayan kaynaklar, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le hiçbir sorunu olamaz” dediler. Meselenin “emre uyulmaması” olduğu belirtilirken, MSB kaynakları, “Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun motivasyonuyla ilgili hususlardır” şeklinde açıklama yaptı.

SORUŞTURULAN TEĞMENLER

Soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a “TSK’dan ayırma cezası verilmesi amacıyla” Yüksek Disiplin Kurulu’na sevklerine dair tebligat yapıldığı bildirildi. Ayrıca Teğmen Batuhan Gazi Kılıç’ın da Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk işlemlerine dair tebligat yapıldığı kaydedildi. Öğrencilerin metni okumak için yedi kez başvuruda bulunduğu ancak bu iznin verilmediği vurgulandı. Disipline konu olan yeminin ilk olarak 29 Ocak 1999’da Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi’ne eklendiği ve 29 Mart 2023’te yönergeden çıkarıldığı aktarıldı. Teğmenler ve komutanları, ihraç kararı çıkması durumunda dosyalarını idari yargıya taşıyabilecekler.

KILIÇLI YEMİN TEPKİ ALDI

Kılıçlı yemin sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraçları Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülen teğmenlerin savunmaları tamamlandı. 5 teğmen savunmalarına “Mustafa Kemal’in askerleriyiz.” diyerek başladılar. Teğmen Ebru Eroğlu’nun, “Omzumdaki rütbeyi alabilirsiniz ama göğsümdeki Harp Okulu brövesini alamazsınız” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

KOMUTANLARDAN DA SAVUNMA

Teğmenlerin alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı, da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda savunma yaptı.

DİSİPLİNSİZLİK GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından bir grup teğmen kılıçla yemin ederek amirlerin ikazlarına karşı planlı bir disiplinsizlik sergiledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.