Tehdit Eden Şüpheliler Tutuklandı: Atlas’ın Ailesi Korunuyor

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’taki 14 Ocak tarihinde, iki grup arasında “yan bakma” sebebiyle bir kavga meydana geldi. Kavga sırasında, E.Ç. (15), sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. E.Ç. ise tutuklandı. Cinayet sonrası, Atlas Çağlayan’ın ailesini telefonla tehdit eden 5 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol tedbiri getirildiği öğrenildi. Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda, F.K. (31) isimli bir şüphelinin de Şanlıurfa’da gözaltına alındığı bildirildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.