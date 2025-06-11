“Tehlike Geçene Kadar Asker Kalacak.”

KENTTEKİ PROTESTOLARIN SÜREKLİLİĞİ

Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlayan protestolar 4. gününde de devam ediyor. Maskeli protestocular, şehir merkezindeki bazı sokak ve caddelerde çöp konteynerlerini ve çeşitli araçları ateşe vererek şiddeti artırıyor. Protestolara yanıt olarak, ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’a 2 bin ek Ulusal Muhafız birliği gönderiyor.

TRUMP’IN SUÇLAMALARI

ABD Başkanı Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in de katıldığı Oval Ofis’teki bir etkinlikte, Los Angeles’taki olaylara yönelik açıklamalar yaptı. Kent ve eyalet yönetimlerinin olaylar karşısında tepkisiz kaldığını iddia eden Trump, Demokrat yöneticileri suçladı. “Los Angeles, biz oraya varana kadar kuşatma altındaydı. Polis bu durumu kontrol altına alamıyordu” dedi.

Ulusal Muhafızların kentteki varlığına ilişkin sorulara cevap veren Trump, “Artık tehlike kalmayana kadar burada kalacaklar. Ne zaman tehlike kalmazsa o zaman ayrılırlar” ifadelerini kullandı. Olayların kendileri müdahale edene kadar sürdüğünü belirten Trump, “Eğer biz oraya destek göndermiş olmasaydık bugün Los Angeles yakılıp yıkılmış durumda olurdu. Los Angeles’taki şiddeti ben durdurdum” şeklinde konuştu.