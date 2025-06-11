Gündem

“Tehlike Geçene Kadar Asker Kalacak.”

tehlike-gecene-kadar-asker-kalacak

KENTTEKİ PROTESTOLARIN SÜREKLİLİĞİ

Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlayan protestolar 4. gününde de devam ediyor. Maskeli protestocular, şehir merkezindeki bazı sokak ve caddelerde çöp konteynerlerini ve çeşitli araçları ateşe vererek şiddeti artırıyor. Protestolara yanıt olarak, ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’a 2 bin ek Ulusal Muhafız birliği gönderiyor.

TRUMP’IN SUÇLAMALARI

ABD Başkanı Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in de katıldığı Oval Ofis’teki bir etkinlikte, Los Angeles’taki olaylara yönelik açıklamalar yaptı. Kent ve eyalet yönetimlerinin olaylar karşısında tepkisiz kaldığını iddia eden Trump, Demokrat yöneticileri suçladı. “Los Angeles, biz oraya varana kadar kuşatma altındaydı. Polis bu durumu kontrol altına alamıyordu” dedi.

Ulusal Muhafızların kentteki varlığına ilişkin sorulara cevap veren Trump, “Artık tehlike kalmayana kadar burada kalacaklar. Ne zaman tehlike kalmazsa o zaman ayrılırlar” ifadelerini kullandı. Olayların kendileri müdahale edene kadar sürdüğünü belirten Trump, “Eğer biz oraya destek göndermiş olmasaydık bugün Los Angeles yakılıp yıkılmış durumda olurdu. Los Angeles’taki şiddeti ben durdurdum” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

14 Saat Sırasında Su Olmayacak

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de belirli hatlarda 14 saat boyunca suyun kesileceğini açıkladı.
Gündem

İSKİ, Su Kesintisi Duyurdu: 14 Saat

İstanbul'da bazı bölgelerde, İSKİ'nin yapacağı altyapı çalışmaları nedeniyle toplam 14 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kesintiden Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören etkilenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.