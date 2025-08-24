Tehlikeli Akım, Çocuklar İçin Risk

TEHLİKELİ AKIMIN YAYILMASI

Sosyal medyada ortaya çıkan tehlikeli bir akım, çocuklar arasında hızla yayılıyor. Bu boyun sıkma oyunu olarak bilinen akım, çocukların hayatlarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Arkadaş grupları arasında yayılan bu akımda çocuklar, birbirlerinin boyunlarına baskı yaparak bayılma sınırına kadar götürüyor.

KAN AKIŞININ AZALMASI

Uzmanlar ebeveynleri bu konuda uyarıyor. Beyne giden kan akışının azaldığını belirten uzmanlar, kalpten çıkan aort damarının, beyni beslemek için boyuna uzandığını, bu damarın her iki yanında yer aldığını ifade ediyor. Çocukların bu damarın çıkış bölgelerine baskı yaparak beyne ulaşan kan akışını azalttığını vurguluyorlar.

DAMAR GÖRÜNTÜSÜ VE SAĞLIK RİSKLERİ

Bu tür baskıların yarattığı tehlike sadece kan akışının azalmasıyla sınırlı kalmıyor. Damarlar genişliyor, kalp atışı yavaşlıyor ve tansiyon düşüyor. Uzmanlar, bu durumun çocuklar üzerinde kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, bu tür tehlikeli davranışların önlenmesi konusunda aileler ve okulların büyük sorumluluk taşıdığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan korunması gerektiğini belirtiyorlar.