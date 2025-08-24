Tehlikeli Akım Yayılıyor, Dikkat!

TEHLİKELİ AKIMIN YAYILIŞI

Sosyal medya ortamında ortaya çıkan riskli bir fenomen, çocuklar arasında hızla yayılmaya devam ediyor. Bu tehlikeli akım, “boğaz sıkma oyunu” olarak biliniyor. Arkadaş gruplarında hızla yayılan bu sözde oyun, çocukların hayatlarına büyük tehlike arz ediyor. Çocuklar, oyun esnasında birbirlerinin boyunlarına baskı yaparak bayılma aşamasına kadar ilerleyebiliyor.

BEYİN KAN AKIŞI RİSKİ

Uzmanlar, ebeveynlere bu konuda uyarılarda bulunuyor. Kalpten çıkan aort damarı, boyun boyunca uzanarak beyne kan taşıyor. Uzmanlar, çocukların bu damarın çıkış noktalarına baskı yaparak beyne giden kan akışını azalttıklarını ifade ediyor.

FİZYOLOJİK ETKİLER VE RİSKLER

Damarların genişlemesi ve tansiyonun düşmesi, yaşanan tehlikelerin sadece bir kısmını oluşturuyor. Bu baskı uygulandığında kalp atışı yavaşladığı gibi, çocukların sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakabilecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, bu tür davranışların önlenmesinde aileler ve okulların önemli bir rolü olduğunu vurguluyor. Çocukların sosyal medya kaynaklı bu tür tehlikeli akımlardan korunması gerektiğine dikkat çekiyorlar.