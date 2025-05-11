Tehlikeli Atlayışlar Antalya’da Yine Başladı

HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Antalya’nın ünlü Konyaaltı Sahili, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle hafta sonları büyük bir kalabalıkla karşılaşıyor. Konyaaltı Sahili’nde yer alan yaklaşık 30 metrelik falezler, muazzam manzarasıyla ziyaretçileri büyülüyor. Fakat bu muhteşem manzaranın yanında, adrenalin tutkunlarının da tehlikeli eğlencelerine sahne oluyor.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN ATLAYIŞ

Ziyaretçilerin dikkatini çeken noktalardan biri, gençlerin 30 metre yükseklikten denize atlaması. Bu cesur atlayış, başta izleyiciler olmak üzere herkesi hem şaşırtıyor hem de tedirgin ediyor. Daha önce yaşanan ciddi kazalardan ders almayan bazı gençler, bu tehlikeli atlayışlarıyla şov yapmayı sürdürüyor.

KAMERALARA YANSIDILAR

Bazı gençler, denize yakın olan 5 metrelik kayalık alandan kendilerini boşluğa bırakıyor. Daha heyecan verici bir an ise, bir gencin sahilde denize girenlerin gözleri önünde falezlerin zirve noktasına tırmanması. Burada bir süre bekledikten sonra cesurca kendini denize bırakıyor. Sahilde güneşlenen ve denize girenlerin hayret dolu bakışları arasında bu atlayış kameralara yansıyor.