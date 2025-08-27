Tehlikeli Çocuk Ürünü Toplatıldı, Yasaklandı

GÜVENSİZ ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı duyuruda, Nos Studio Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen bir çocuk giyim ürününün güvenlik standartlarına uygun olmadığı belirtildi. Bahsi geçen ürün, toplatma kapsamına alındı.

YARALANMA RİSKİ TESPİTİ

Denetimler sonucunda, “Collection Çocuk Deniz Şortu” adı verilen ürünün büzme iplerinin uygunsuz bir şekilde tutturulduğu saptandı. Bu durumun çocuklar için yaralanma riski doğurabileceği ifade edildi.

TOPLATMA KARARI VE GEREKÇESİ

Ticaret Bakanlığı, yapılan değerlendirmelerin ardından ürün için “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı verdi. Bu kararın, TS EN 14682 standardına aykırılık nedeniyle alındığı vurgulandı.

UYGULAMA TARİHİ

Alınan toplatma kararı 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı. Bakanlık, ürünlerin piyasadan geri çekilmesi işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.