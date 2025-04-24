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“Tek Engel Putin’dir.”

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DÜNYA, BARIŞ ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Dünya, Ukrayna’da devam eden çatışmaların gölgesinde barış yolu aramaya devam ediyor. Uluslararası diplomasi sahnesinden gelen açıklamalar dikkat çekiyor. Avrupa ve ABD’nin desteklediği ateşkes önerisi, küresel liderlerin gündeminde önemli bir yer alıyor. Bu bağlamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madagaskar’da bulunduğu süre zarfında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’daki ateşkes önerisine dair güncel görüşlerini paylaştı.

ATEŞKESİ ENGELLEYEN KİŞİ PUTİN

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’nin önerdiği ve Avrupa’nın desteklediği “ateşkes” anlaşmasını engelleyen tek kişi olduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy bu teklife ‘evet’ dedi. Eğer Başkan Putin de ‘evet’ derse, silahlar yarın susar, hayatlar kurtulur. ABD’nin öfkesi yalnızca bir kişiye, Başkan Putin’e yönelmeli” şeklinde ifadeler kullandı.

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