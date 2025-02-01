Teke Yöresi Yaren Geceleri Yeniden Başladı

TEKE YÖRESİ YAREN GECELERİ YENİDEN HAYAT BULDU

Burdur’un Gölhisar ilçesinde gerçekleştirilen Teke Yöresi Yaren Geceleri, yıllar sonra yeniden hayata geçti. Türkülerle dolu nostaljik bir atmosfere sahip olan bu etkinlik, hem yerel halktan hem de yurt dışından büyük ilgi gördü. Gölhisar’da uzun bir aradan sonra yeniden düzenlenen Teke Yöresi Yaren Geceleri, geçmişin güzelliklerini sınırlı imkanlarla geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. Her hafta tekrarlanan etkinliklerde, Teke Yöresi’nin usta sanatçıları bir araya geliyor ve misafirleri unutulmaz ezgilerle nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği gecelerde, sanatçılar sazlarıyla eski bir geleneği yeniden canlandırıyor.

KÜLTÜRÜ YAŞATMAK AMACIYLA YOLA ÇIKILDI

Teke Yöresi’ndeki yaren geceleri hakkında bilgi veren emekli öğretmen Yılmaz Tunç, Yaren Geceleri’nin tarihçesi ve önemi hakkında şunları ifade etti: “Teke Yöresi, özellikle Koçaş Dağı eteklerinde bulunan Altınyayla (Dirmil) ve Gölhisar ilçeleri ile müzik kültürü açısından en zengin bölgelerden biridir. İlk Yaren Gecesi’ni 14 Mayıs 2007’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirmiştik. Ancak birkaç yıl süren etkinlikler ne yazık ki bir süre sonra kesintiye uğradı. Bugün ise haftada bir kez düzenlediğimiz Yaren Geceleri ile bu eşsiz kültürü yeniden yaşatıyoruz. Geçen hafta Gölhisarlı Mahalli geleceğe taşımak ve kültürel varlıklarımızı korumak adına bu etkinliklere devam edeceğiz.”

DUYGULARINI PAYLAŞAN SANATÇILAR VE KATILIMCILAR

Etkinliğin ev sahiplerinden Emekli Hemşire Sergül Tekin, geceye dair duygularını paylaşarak, “Bu gece burada olmaktan dolayı çok duyguluyum. Sipsinin duayenleri ile birlikte kültür elçisi olarak bu faaliyeti sürdürüyoruz. Tüm sanatçılarımıza ve katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Gurbetçilerin ve yerel katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Yaren Gecesi için yurt dışından katılan Veli Erbağcı, duyduğu özlemi şöyle ifade etti: “Bu tür etkinlikleri çok özlüyor ve arıyoruz. Haberi alır almaz geldim. Herkese teşekkür ederim.” Bucak’tan katılan Mehmet Cadıl ise, “Eskiden motosikletimle bu tür programları hiç kaçırmazdım. Bugün de misafirlerimi yanıma alarak bu davete katıldım. Birlik ve beraberlikten güç doğar, bu etkinliği düzenleyenleri tebrik ediyorum” dedi.

TÜRKÜLERLE HÜZÜN VE EĞLENCE BİR ARADA

Gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçıların seslendirdiği yöre türküleri eşliğinde katılımcılar, kimi zaman eğlenip oyunlar oynadı, kimi zaman da duygusal anlar yaşadı. Yıllar sonra yeniden canlanan Teke Yöresi Yaren Geceleri, Burdur’un kültürel mirasını sürdürmek adına umut verici bir adım olarak dikkat çekiyor.