Tekirdağ’da 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Yaşadı

FIRTINA NEDENİYLE DENİZE GİRENLERDEN BİRİ KAYBOLDU

Kumbağ Mahallesi’nde, Tekirdağ Valiliği’nin fırtına dolayısıyla ilan ettiği 3 günlük yasak döneminde denize giren 3 kişiden biri kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren diğer iki kişi ise kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı.

KAYBOLAN KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kaybolan kişinin bulunması amacıyla, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.