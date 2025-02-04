Tekirdağ’da Alkollü Sürücü 4 Kişiyi Öldürdü

FECİ KAZA ÇORLU’DA GERÇEKLEŞTİ

11 Ekim 2024 tarihinde Çorlu ilçesinin Zafer Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta üzücü bir kaza meydana geldi. Babaeski’de yaşayan Çetin Karakuş ve eşi Çiğdem Karakuş, Çorlu’da yaşayan kızları Çisem Meriç’i ziyaret amacıyla yola çıktı. Torunları Aras Meriç bebek gece rahatsızlanınca Karakuş çifti ile kızı hastaneye doğru hareket etti. Çetin Karakuş’un kullandığı 39 DK 850 plakalı otomobile, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken hızla gelmekte olan Faruk Aksan’ın kullandığı 41 VV 964 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karakuş’un aracı 50 metre kadar sürüklendi.

KAZA SONRASI OLUP BİTENLER

Kazanın ardından çevredeki insanların yaptığı ihbarla kaza yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Çiğdem Karakuş ve kızı Çisem Meriç’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çetin Karakuş özel bir hastaneye, 6 aylık Aras Meriç ile çarpan otomobilin sürücüsü Faruk Aksan ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tedavi altındaki yaralılardan Çetin Karakuş ve torunu Aras Meriç de kurtarılamadı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YARGILANIYOR

Sürücü Faruk Aksan’ın, 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aksan hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan dava açtı. 2. duruşmada, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Faruk Aksan, “Pişmanım, çok pişmanım. Hayatım boyunca ben bu vicdan azabı ile yaşayacağım. Olay günü hiç yola çıkmak istemedim. Eşim sara hastası olduğu için rahatsızlandı. 3 yaşındaki oğlum ile evdeydiler. Ben onun için yola çıkmak zorunda kaldım. O kadar çok üzgünüm ki anlatamam, çok pişmanım” şeklinde beyanatta bulundu. Mahkeme, Faruk Aksan’a 10 yıl hapis cezası verdi.