Tekirdağ’da Sokağı Demir Bariyerle Kapattı

TRAFFİK KAPATMA GEREKEN BİR KONU

Ayhan Kılıç, Süleymanpaşa ilçesinde Ertuğrul Mahallesi İhsaniye Sokak’ın girişini tapulu arazisi bulunduğu iddiasıyla demir bariyer çekerek kapatıyor. Kılıç, daha önce bölgede yer alan evinin yandığına dikkat çekiyor ve zamanla sokakların geçişinin sağlandığını ifade ediyor. Kendisine ait olan alan üzerinde resmi kurumlar aracılığıyla ölçüm yaptırdığını belirten Kılıç, “Yapılan ölçümde sokağın bir kısmı da benim tapulu arazim içerisinde olduğu belirlendi. Belediye ile konuştuğumda da bana, kendi yerim olduğunu ve istediğimi yapabileceğimi söylediler. Ben de kendi tapulu yerim olan sokağın girişini demir bariyerle kapattım” diyor.

YANGIN VE HUKUKİ PROBLEMLER

Ayhan Kılıç, 1960 yılından bu yana söz konusu alanın kendisine ait olduğunu ifade ediyor. “Bu alanda yangın çıkmıştı, evimiz de yanmıştı. Burayı boş bir alan sanmıştım ama daha sonra yolu asfaltlayıp sokak yaptılar. Ben de yaptırdığım ölçümde bize ait olduğu ortaya çıkınca kapattık” şeklinde konuşuyor. Kılıç, olayın yanı sıra sürecin nasıl geliştiğini de aktarıyor. Süleymanpaşa Belediyesi yetkilileri ise konuyu araştırdıklarını söylüyor.