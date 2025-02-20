Tekirdağ’da Tır ve Otomobil Çarpıştı

KAZA YERİNE KAZA OLDU

Marmaraereğlisi-Çorlu karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta bir kaza meydana geldi. Orhan Yıldız (44) yönetimindeki 34 K 2046 plakalı otomobile, kavşaktan dönüş yaparken N.Ç. yönetimindeki 39 SA 340 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

AGIR HASAR VE YAŞAM KAYBI

Ekiplerin yaptığı kontroller neticesinde Orhan Yıldız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan Abdulkadir Çetinkaya ile Ebru Kızıltepe, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. İki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü N.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.