More
Gündem

Tekirdağ’da Tır ve Otomobil Çarpıştı

tekirdag-da-tir-ve-otomobil-carpisti

KAZA YERİNE KAZA OLDU

Marmaraereğlisi-Çorlu karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta bir kaza meydana geldi. Orhan Yıldız (44) yönetimindeki 34 K 2046 plakalı otomobile, kavşaktan dönüş yaparken N.Ç. yönetimindeki 39 SA 340 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

AGIR HASAR VE YAŞAM KAYBI

Ekiplerin yaptığı kontroller neticesinde Orhan Yıldız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan Abdulkadir Çetinkaya ile Ebru Kızıltepe, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. İki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü N.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Malatya’da Araç Çarpışması: 5 Yaralı

Malatya'da meydana gelen otomobil kazasında biri polis toplamda 5 kişi yaralandı. Olayın ardından yetkililer inceleme başlattı.
Gündem

Kıskançlık Krizi: 1100 Kilometre Yol Yaptı

Bir adam, eski sevgilisinin başka biriyle görüştüğünü öğrendikten sonra, 1.100 kilometre yol alarak o kişinin evini ateşe verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.