Tekirdağ’da Yaya Yaralandı, JANDARMA İnceleme Yaptı

KAZA YERİ VE OLAYIN GEREKENİ

Kaza, Saray ilçesinde bulunan Yeni Mahalle’de gerçekleşti. Onur A. yönetimindeki 59 TP 630 plakalı hafif ticari araç, geri manevra yaparken yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İbrahim D., çevredeki insanların sürücüyü uyarmasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

OLAYIN SONRASI VE HIZLA YARDIM GELİŞİ

Kaza ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan İbrahim D., Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı ve jandarma, sürücü Onur A.’yı gözaltına aldı.