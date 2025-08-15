Tekirdağ’daki yangında Arı Kovanları Zarar Gördü

MARMARAEREĞLİSİ’NDE YANGIN ÇIKTI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi, Bahçelievler Mahallesi civarında saat 14.00 dolaylarında yangın meydana geldi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, elektrik tellerinden kaynaklandığı iddia edilen kıvılcımlar anızı tutuşturmasıyla yangın başladı ve hızla geniş bir alana yayıldı.

BÖLGEDE ZARAR GÖREN ARI KOVANLARI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlerin ulaştığı bölgede yaklaşık 150 arı kovanı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü.

ARICILAR DUYGULARINI PAYLAŞTI

Bölgede arıcılık yapan Gülcan Alp Yıldırım ve eşi Kaan Yıldırım, yangında yaklaşık 150 arı kovanının kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Gülcan Alp Yıldırım, “Bir anda oldu. Rüzgarın da şiddetiyle alevler çok hızlı yayıldı. İtfaiye çok çabuk geldi ama rüzgar çok şiddetliydi. Evden gördüm, hemen geldim. Fakat kovanlarım tutuşmuştu. Sigorta yaptırmıştık, umarım zararımızın büyük kısmını alırız. Çok üzgünüz.” diyerek duygularını ifade etti.

CANLI KAYIP OLDU

Kaan Yıldırım ise “Yaklaşık 120-150 kovanımızın yandığını düşünüyoruz. Yanan kovanların bir kısmında arı da vardı ve canlı kaybımız da oldu.” şeklinde konuştu. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.