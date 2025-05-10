“Tekke’nin Galatasaray’a Rotasyon Stratejisi!”

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, 10 Mayıs 2025’te kendi sahasında lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kadroda yaptığı değişikliklerin sebeplerini ve maç stratejisini aktardı. Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklandığını vurgulayan Tekke, Galatasaray’ın güçlü kadrosuna karşı cesur ve hızlı bir oyun planladığını belirtti. “Trabzonspor’uz, her oyuncumuz cesur olmalı” diyerek taraftarların umutlarını artırdı.

KUPA FİNALE HAZIRLIK

Fatih Tekke, Galatasaray maçında kadro tercihlerinin arkasındaki sebebi şu şekilde açıkladı: “Özellikle kupa finali öncesi böyle zor bir maçta, yapmam gereken, kupa finaline herkesin beklediği bir 11’le çıkabilmek olasılığını yükseltmek idi. Bugün rotasyonlarımız var.” 14 Mayıs 2025’te Galatasaray ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali, Tekke’nin sezonun en önemli hedefi olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda bazı kilit oyuncuları dinlendirerek, kupa finaline en iyi fiziksel ve taktiksel hazırlığı yapmak istediğini belirtti.

Tekke, maçın seyrine göre yedek oyunculara süre verebileceğini de ekledi: “60’a kadar istediğimiz gibi giderse yedek kulübesinde bekleyen oyuncularımı oynatmak istiyorum.” Bu yaklaşım, Trabzonspor’un enerjisini kupa finaline hazırlama çabasını sürdürürken, Avrupa’ya gitme olasılığını da gözettiğini gösteriyor. Tekke, “Avrupa’ya gitme şansımız var. Çok zor bir dönemden geçen Trabzonspor, normalleşmeyi sağladı çok şükür” ifadesini kullandı.

Galatasaray’ın gücüne dikkat çeken Tekke, “Rakibimiz geçen seneden bu yana 3 kez yenilmiş bir takım, Türkiye Ligi’nin üstünde bir kadro” açıklamasında bulundu. Sarı-kırmızılıların geçiş hücumlarının etkinliğine karşı özel bir plan yaptığını kaydeden Tekke, “Top rakipteyken sürekli hıza ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Bu kadro bu yüzden böyle oldu. Evimizde oynuyoruz, Trabzonspor’uz. Tek söylemem gereken, birebirleri iyi oynamalıyız. Galatasaray’ın geçiş hücumlarını kendi kalemize yaklaştırmadan oynamamız lazım. Bu da kolay değil” şeklinde konuştu. Tekke, Trabzonspor’un ruhuna vurgu yaparak oyuncularına net bir mesaj iletti: “Biz Trabzonspor’uz, her Trabzonsporlu oyuncu cesur olmalı. Beklentim bu. Pes etmeden, ne çalıştıysak onu yapmalarını diliyorum.” Ev sahibi avantajını kullanarak taraftar desteğiyle Galatasaray’ı zorlamayı hedefliyor.