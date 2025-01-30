Tekneyi Bıraktı, Denizden Kopamadı: Ali Hiçsolmaz

BALIKÇILIK HAYATININ TEMELİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Ali Hiçsolmaz, çocukken başladığı balıkçılığı bıraksa da denizle olan bağını sürdürüyor. Ömür boyu denize adayan Hiçsolmaz, günümüzde hala limana gelerek balıkçı ağlarını tamir ediyor. Süleymanpaşa’daki balıkçı barınağında her gün ağı tamir eden Hiçsolmaz, 2019 yılındaki kaza nedeniyle teknelere binmeyi bırakmış olsa da limana olan tutkusu devam ediyor.

GEÇMİŞİNİ ANLATIYOR

81 yaşındaki balıkçı, annesinin vefatının ardından babasının yanında kalmaya başladığını belirtiyor. “1949 senesinde rahmetli annem vefat etmiş. Annem vefat edince 2 kardeş kaldık. Babama evlenmeyi teklif etmişler ama babam, ‘Ben çocuklarımı üvey anneye bırakmam, onlar benim yadigârım. Çocuklarıma hem analık da yapacağım hem babalık’ demiş” diyor. Hiçsolmaz, “O zaman balıkçılar kahvesine geliyorduk. Balıkçı ağabeylerimiz bir tek bizi kahveye alıyordu. Daha sonra babamla denize gitmeye başladık” şeklinde anılarını aktarıyor.

TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN BALIKÇILIK

Hiçsolmaz, balıkçılığın teknolojiyle değiştiğini ve bilinçsiz avcılığın arttığını ifade ediyor. “Köroğlu’nun bir deyimi var, ‘Delikli Demir çıktı mertlik bozuldu’ diye. Denizlere bu saç tekneler ve radarlar girdi, balıkçılık teknolojiye döndü. Ancak her şeyin bir kararı vardır, hududu vardır” diyerek teknolojinin sınırlarını vurguluyor.

DENİZCİLİK TECRÜBELERİ

Denizcilik tecrübelerini paylaşan Hiçsolmaz, geçmişteki zorlu deniz şartlarını anımsatıyor. “Bizim zamanımızdaki havalar esmiş olsa var ya, şimdi denize gidenlerin yarısı telef olurdu. Atalarımızdan gördük, şimşek çaktığında, gök gürlediğinde nereden ne geleceğini öğrendik” diyerek, bu tür bilgilerle deniz tehlikelerinden nasıl korunulduğuna dikkat çekiyor. “Zaten hava sana önceden bildiriyor, ‘kaç’ diyor, ‘bir yerlere sığın’ diyor” şeklinde sözlerini sürdürüyor.