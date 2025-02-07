TEKNOFEST Hava Savunma Yarışması Başvuruları Sürüyor

TEKNOFEST’İN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YARIŞMASINA BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin en dikkat çekici festivali olan TEKNOFEST’in önemli etkinlikleri arasında yer alan Hava Savunma Sistemleri Yarışması için başvurular 20 Şubat tarihine kadar devam ediyor. ASELSAN tarafından yürütülen bu yarışma, Türkiye’nin savunma sanayisini güçlendirecek yerli ve milli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmeyi hedefliyor. Genç zihinlerin geleceğin savunma teknolojilerine yön vermesi için büyük bir fırsat sunan yarışmada, yenilikçi fikirler Türkiye’nin savunma gücüne katkı sağlamak amacıyla yarışıyor.

YARIŞMA AÇIKLAMA VE KATILIM KILAVUZU

Yarışma, hem Türkiye hem de yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim öğrencilerine (ön lisans, lisans ve lisansüstü) açıktır. Takımlar en az 3, en fazla 15 kişiden oluşabiliyor. Hava Savunma Sistemleri, günümüzde askeri stratejilerin en temel bileşenlerinden biridir. Ülkenin güvenliğini sağlamak adına kritik bir rol oynayan bu sistemler, çeşitli tehditlere karşı koruma sağlamakta. Son yıllarda hava savunma sistemlerinin ülke savunmasındaki öneminin artması, bu alandaki gelişmeleri ve gereklilikleri bir kez daha ön plana çıkardı.

TASARIM VE GELİŞTİRME HEDEFLERİ

TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen yarışmaya katılan takımlara sunulan senaryolar doğrultusunda başarılı hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışma, ülke genelinde özgün ve yerli sistemlerin yaratılması için geniş bir katılım sağlamayı amaçlıyor. Hem savunma sanayisinin ilerlemesine katkı sunacak hem de gençlerin yenilikçi fikirlerle geleceğin teknolojilerini şekillendirmelerine fırsat tanıyacak olan yarışmada, dereceye giren takımlara 250 bin TL birincilik, 200 bin TL ikincilik ve 150 bin TL de üçüncülük ödülü verilecek.