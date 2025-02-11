Teknofest İnsansız Deniz Aracı Yarışmasına Katılın

GELECEĞE YÖN VERİYOR

Geleceğin deniz teknolojilerine yön vermek isteyen gençler için son başvuru tarihi 20 Şubat. Gençleri insansız araç teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmalar düzenleyen TEKNOFEST, denizlerdeki otonom teknolojilere öncülük etmek için önemli bir fırsat sunuyor. İnsansız Deniz Aracı teknolojisi üzerinde çalışacak gençler, verilecek görev senaryolarını başarı ile gerçekleştirecek araçlar geliştiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Aselsan’ın yürütücülüğünde düzenlenen bu yarışma, gençlerin geleceğin teknolojilerinde öne çıkmasına yardımcı oluyor. Otonom görevleri icra edebilen deniz araçlarının tasarımı, analizi, üretimi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılması ve özgün araçların geliştirilmesine öncülük etmek üzere düzenlenen bu yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri takımlar halinde katılabiliyor.

REKABET VE ÖDÜLLER

Yarışmaya katılan takımların en az 3, en fazla 15 kişiden oluşması isteniyor. Gençlerin teknolojide kıyasıya rekabet edeceği yarışmada birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL, üçüncülük ödülü ise 150 bin TL olacak. Her yıl farklı alanlarda yüzlerce projeyle festivale damgasını vuran gençler, TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmaları’nda yer almak için hazırlıklara başlayabilir.